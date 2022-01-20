Требуется C# Developer

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка312 просмотров

Участие в интересном проекте телемедицины.

Требования:

- Знание С#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis;

- Знание и понимание SOAP, JSON, mssql;

- Опыт работы с разработкой сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги);

- Опыт в коммерческой разработке не менее 3 лет.

Плюсом будет:

- Знание JS/JQuery;

- Хорошие фундаментальные математические знания.

Проектная работа/разовое задание, гибкий график, удаленная работа.

ApacheDockerJavaScriptjQuery
3 года назад
guest_16588261532321
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад