Шукаємо досвідченого розробника Django для підтримки веб-сайту онлайн-бронювання. Необхідні навички: експертність у Django, розуміння JavaScript, CSS, Nginx, uwsgi, redis. Досвід з Grafana та Elastic Search буде перевагою. Контракт погодинний. Вкажіть вашу ставку та можливість роботи на бекенді або як фулстак.
C# Developer для проекта телемедицины
Участие в интересном проекте телемедицины.
Требования:
- Знание С#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis;
- Знание и понимание SOAP, JSON, mssql;
- Опыт работы с разработкой сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги);
- Опыт в коммерческой разработке не менее 3 лет.
Плюсом будет:
- Знание JS/JQuery;
- Хорошие фундаментальные математические знания.
Проектная работа/разовое задание, гибкий график, удаленная работа.
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