C# Developer для проекта телемедицины

Ищется эксперт для создания интеграционных тестов JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к корзине S3, загрузку файла payload.json и отправку его в микросервис для математических операций. Также требуется анализ данных с использованием полученных результатов и отображение их в webception. Обязательно знание PHP для выполнения вычислений.