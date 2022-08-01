C# Developer для проекта телемедицины

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок314 просмотров

Требуется C# Developer

Участие в интересном проекте телемедицины.

Требования:

- Знание С#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis;

- Знание и понимание SOAP, JSON, mssql;

- Опыт работы с разработкой сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги);

- Опыт в коммерческой разработке не менее 3 лет.

Плюсом будет:

- Знание JS/JQuery;

- Хорошие фундаментальные математические знания.

Проектная работа/разовое задание, гибкий график, удаленная работа.

sqljavascriptapachejquerydockerc#

ApacheDockerJavaScriptjQuerySQL
3 года назад
guest_16588261532321
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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