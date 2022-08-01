Требуется разработка программного продукта для автоматической рассылки до 50000 писем в день. Письма направляются производителям с запросами на коммерческие предложения, не содержат рекламы и не являются спамом. Задача включает системное программирование для эффективной обработки и отправки запросов.
Python Django Backend або Fullstack Vue.js + Django
Ми шукаємо досвідченого розробника Django, щоб приєднатися до нашої команди для підтримки веб-сайту онлайн-бронювання подорожей.
Необхідні навички: Експерт з Django Розуміння внутрішньої роботи пакетів Django та досвід роботи з робочим кодом. У нас виникають проблеми з асинхронними запитами, умовами перегонів, блокуванням бази даних тощо. Багато користувачів заходити на веб-сайт, і передові служби, на які ми покладаємося, часто дають збій, оскільки цього літа вони напружені глобальним попитом на подорожі.
Розуміння javascript і CSS, у нас є розробники інтерфейсу, але також потрібні швидкі редагування. Розуміння Nginx, uwsgi, redis тощо. Досвід роботи з Grafana, Elastic Search також корисний. Бажано досвід роботи з електронною комерцією.
Англійська на рівні читання документації.
У відповідь напишіть чи ви зможете працювати тільки на бекенді чи як фулстак?
Вкажіть свою почасову ставку за проект, оскільки це буде погодинний контракт.
Також додайте посилання на GitHub.
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