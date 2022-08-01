Python Django Backend або Fullstack Vue.js + Django

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки406 просмотров

Ми шукаємо досвідченого розробника Django, щоб приєднатися до нашої команди для підтримки веб-сайту онлайн-бронювання подорожей.

Необхідні навички: Експерт з Django Розуміння внутрішньої роботи пакетів Django та досвід роботи з робочим кодом. У нас виникають проблеми з асинхронними запитами, умовами перегонів, блокуванням бази даних тощо. Багато користувачів заходити на веб-сайт, і передові служби, на які ми покладаємося, часто дають збій, оскільки цього літа вони напружені глобальним попитом на подорожі.

Розуміння javascript і CSS, у нас є розробники інтерфейсу, але також потрібні швидкі редагування. Розуміння Nginx, uwsgi, redis тощо. Досвід роботи з Grafana, Elastic Search також корисний. Бажано досвід роботи з електронною комерцією.

Англійська на рівні читання документації.

У відповідь напишіть чи ви зможете працювати тільки на бекенді чи як фулстак?

Вкажіть свою почасову ставку за проект, оскільки це буде погодинний контракт.

Також додайте посилання на GitHub.

CSSDjangoJavaScriptNginxPythonRedisVue.js
3 года назад
yulia_kostiuchen
Юля Костюченко 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Атабек
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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