Ищется C# Developer для участия в проекте телемедицины. Требуется знание С#, Docker, WSO2 API Manager, SOAP, JSON и опыт разработки по стандартам СМЭВ 3.х. Опыт в коммерческой разработке от 3 лет. Плюсом будет знание JS/JQuery и хорошие математические навыки. Гибкий график, удаленная работа.
HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab Symphony
Добрый день!
Ищу Team Lid (для работы в команде!) с вышеуказанным навыками : HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab Symphony Docker.
Работа на один проект. (backend)
приблизительное ТЗ (того, что нужно будет делать и объём работ)https://docs.google.com/spreadsheets/d/13eT6L0A0i8...
Для найма нужны следующие параметры:" По backend - " это full stack , который прокачался доTeam Lid"- это от руководителя проекта.
Преимуществом будет знание Symphony, HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab Docker...
Порядок согласования кандидата на выполнение:
1. Присылаете Резюме
2. Ваш Git Hub, для ознакомления
3. Согласовываем дату и временя собеседования в Telegram.
4. Само собеседование.
5. Утверждаем кандидата.
6. Предоставляем доступ к разработке и мессенджерам.
ВНИМАНИЕ: Если у Вас нет возможности , или желания проходить собеседование, или предоставлять резюме - есть простое решение: не откликайтесь на наше задание. Ищутся ТОЛЬКО граждане РФ (простите). И сумму в задании - вы выставляете сами (рекомендую не жадничать) и это не смотря на Ваши почасовые тарифы.(извините ещё раз)
К сотрудникам студий относимся благосклонно.
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