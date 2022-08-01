Добрый день!

Ищу Team Lid (для работы в команде!) с вышеуказанным навыками : HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab Symphony Docker.

Работа на один проект. (backend)

приблизительное ТЗ (того, что нужно будет делать и объём работ)https://docs.google.com/spreadsheets/d/13eT6L0A0i8...

Для найма нужны следующие параметры:" По backend - " это full stack , который прокачался доTeam Lid"- это от руководителя проекта.

Преимуществом будет знание Symphony, HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab Docker...

Порядок согласования кандидата на выполнение:

1. Присылаете Резюме

2. Ваш Git Hub, для ознакомления

3. Согласовываем дату и временя собеседования в Telegram.

4. Само собеседование.

5. Утверждаем кандидата.

6. Предоставляем доступ к разработке и мессенджерам.

ВНИМАНИЕ: Если у Вас нет возможности , или желания проходить собеседование, или предоставлять резюме - есть простое решение: не откликайтесь на наше задание. Ищутся ТОЛЬКО граждане РФ (простите). И сумму в задании - вы выставляете сами (рекомендую не жадничать) и это не смотря на Ваши почасовые тарифы.(извините ещё раз)

К сотрудникам студий относимся благосклонно.