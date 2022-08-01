Требуется разработать два приложения на C++ для реализации overlay в игре. Первое приложение - внешняя DLL с OpenGL hook (swapBuffers). Второе приложение - NodeJS Addon для взаимодействия с первой DLL через основное приложение на NodeJS. Необходимо реализовать передачу Buffers и Input между приложениями. Имеются наработки, но требуется профессиональный подход для завершения проекта.
C# Developer для проекта телемедицины
C# Developer для проекта телемедицины
Участие в интересном проекте телемедицины.
Требования:
- Знание С#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis;
- Знание и понимание SOAP, JSON, mssql;
- Опыт работы с разработкой сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги);
- Опыт в коммерческой разработке не менее 3 лет.
Плюсом будет:
- Знание JS/JQuery;
- Хорошие фундаментальные математические знания.
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