Всем доброго времени суток.

Требуется дописать программу, которая будет собирать данные по сокет и отправлять определённые баш-скрипты в зависимости от полученных данных, готова немалая часть программы, подробности кандидатам.

Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР, бюджет 250$. Срок 6 дней, довольно сжатый, но работы фактической часов на 10-12.

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Разыскивается разработчик, который имеет релевантный опыт парсинга.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- понимание архитектуры веб-систем;

- опыт работы с парсерами, грабберами;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ на python.