Требуется PHP-разработчик для внесения правок в оформление заказа. Необходимо реализовать возможность добавления изображений для методов оплаты и доставки через админку, а также добавить дополнительные поля, например, для отделений доставки.
Дописать клиент-серверную программу на python3
Всем доброго времени суток.
Требуется дописать программу, которая будет собирать данные по сокет и отправлять определённые баш-скрипты в зависимости от полученных данных, готова немалая часть программы, подробности кандидатам.
Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР, бюджет 250$. Срок 6 дней, довольно сжатый, но работы фактической часов на 10-12.
Оставляйте портфолио, примеры работ.
Разыскивается разработчик, который имеет релевантный опыт парсинга.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- умение понимать задачу, доводить работу до конца;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- понимание архитектуры веб-систем;
- опыт работы с парсерами, грабберами;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ на python.
Заявки фрилансеров
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