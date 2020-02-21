Настроить отправку с форм на лендинге

Добрый день Злоумышленники полностью убили 5 моих сайтов на Юкозе. Ни бэкапов, ни чего другого нет. Необходимо их восстановить. С этой сферой знаком только поверхностно. Но надо восстановить как можно более свежую версию. Также мне интересно в каком ...