Доработка сайта на Modx

Необходимо доработать сайт на MODX Revo.

Текущие задачи:

- замена шапки

- изменение шаблонов страниц

- фильтрация: работа с простым фильтром

Готовое ТЗ отправлю кандидату.

Нужен именно программист, который давно и успешно работает с этой CMS.

По оплате – 50% предоплаты и 50% после сдачи работ.

Интересует оплата за час работы (укажите свои расценки). Возможна поэтапная работа.

Жду Ваши предложения!