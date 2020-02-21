Доработка сайта на Modx

$60
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок253 просмотра
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Необходимо доработать сайт на MODX Revo. 

Текущие задачи: 

- замена шапки 

- изменение шаблонов страниц 

- фильтрация: работа с простым фильтром 

Готовое ТЗ отправлю кандидату. 

Нужен именно программист, который давно и успешно работает с этой CMS. 

По оплате – 50% предоплаты и 50% после сдачи работ. 

Интересует оплата  за час работы (укажите свои расценки). Возможна поэтапная работа. 

Жду Ваши предложения!

MODX
4 года назад
banksy-co
Энди 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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