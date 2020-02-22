Корректировки сайта на вордпрессе.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок235 просмотров
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Здравствуйте.

Мне передали сайт (Вордпресс) для анализа, у которого я обнаружил две главных страницы.

Одна страница - переход на главный домен при нажатии на логотип компании.

Вторая в меню под названием Главная ведет на второстепенную страницу.

Две страницы сидят в индексе ПС и конкурируют между собой.

Нужно оставить одну страницу, а вторую убрать. И сделать редирект 301 с одной на вторую.

1. Сделать редирект 301 с без www на www

2. Сделать редирект 301 с http на https

3. Сделать редирект 301 с внутренней страницы на главную страницу

4. Установить одну главную страницу вместо двух

5. В меню проекты при нажатии внизу страницы ссылка ведет на 404 страницу (битая ссылка).

   Нужно сделать, чтобы вела на проекты сайта.

6. Исправить ссылки меню новой Главной страницы (4 ссылки).

7. Ваши рекомендации, что сделать, чтобы было ОК.

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4 года назад
igor-lancer
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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