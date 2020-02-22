Добавить на сайт функцию - возможность поделиться видео

Здравствуйте. Мне передали сайт (Вордпресс) для анализа, у которого я обнаружил две главных страницы. Одна страница - переход на главный домен при нажатии на логотип компании. Вторая в меню под названием Главная ведет на второстепенную страницу. Две страницы сидят ...