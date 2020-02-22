Добавить на сайт функцию - возможность поделиться видео

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить на сайт функцию - возможность поделиться видеофайлом в ватсапе и прочее.

4 года назад
arturix
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Парсер Яндекс

    $100

    Необходимо реализовать парсер рекламной выдачи яндекс по поисковым запросам. Capmonster есть, прокси можно использовать, например lte. Необходимо добиться минимальной пропускной способности в 500 запросов за 30 минут.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Установить модули на сайт

    $10

    Необходимо установить пару модулей на сайт ( точнее в админ часть) 1. [url=https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov]https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov[/url] После установки выдает ошибку "[b]Fatal error[/b]: Uncaught Exception: Error: Table 'besthome.oc_fast_comment' doesn't exist Error No: 1146 SELECT * FROM `oc_fast_comment` ORDER BY name in /home/besthome67.ru/public_html/system/library/db/mysqli.php:65 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-приложение

    Нужна помощь с проектом, сжатые сроки Java+postgresql Клиентскую часть на чем угодно Пример интерфейса и компонентов можно посмотреть на картинках Подробности в частном порядке

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разместить и внести правки в купленный скрипт сайта

    Нужно разместить сайт: [url=https://youdate.website/]https://youdate.website/[/url] Документация: [url=https://youdate.website/documentation/]https://youdate.website/documentation/[/url] Прикрепить SMTP, SSL, разместить на сервере, прикрепить домен Выберу исполнителя по адекватной цене и срокам

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировки сайта на вордпрессе.

    Здравствуйте. Мне передали сайт (Вордпресс) для анализа, у которого я обнаружил две главных страницы. Одна страница - переход на главный домен при нажатии на логотип компании. Вторая в меню под названием Главная ведет на второстепенную страницу. Две страницы сидят ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу разработчика

    Здравствуйте, фрилансеры. Мы с командой ищем разработчика, который возьмется за проект сайта-рулетки. Проект из себя представляет платформу для игры с виртуальными скинами из многопользовательской игры CS:GO. Пример похожего сайта(не реклама): [url=https://csgo.run/]https://csgo.run/ [/url] Требования: [list=1][*]Составление ТЗ, плана работы и общей картины исключительно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Телеграм бот обменник (полуавтомат)

    Доброго времени суток! Требуется разработка телеграм бот обменника который должен принимать заявки от клиентов в виде суммы кошелька и прочих данных. Пример @changexambot и [url=https://web.telegram.org/#/im?p=%40o247bot]@o247bot[/url] полное техзадание будет подготовлено позже

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад