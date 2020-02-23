Необходимо перенести код из другого laravel проекта в текущий на yii2, сделать рефакторинг и подогнать структуру базы к имеющейся. Добавить функционал загрузки и валидации изображений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить данные с myscore.ru и из них составить таблицу. Те, разовый парсинг сделать.
В ЛС пришлю подробности со скринами какие именно данные нужно спарсить.
Можете сразу указывать примерную стоимость.
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