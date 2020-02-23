Нужно спарсить данные

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Нужно спарсить данные с myscore.ru и из них составить таблицу. Те, разовый парсинг сделать.

В ЛС пришлю подробности со скринами какие именно данные нужно спарсить.

Можете сразу указывать примерную стоимость.

4 года назад
rrdilenko
Роман 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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