Возможность вписать скрипты есть .

Нужно внести некторые коррективы в уже готовый дизайн сайта.

Главное, что я хочу - это чтобы посты фильтровались по темам как в блоге. У них есть шаблон блога, который не красивый, но там можно выбрать тему или категорию и все лишние посты отфильтруются, останутся только по выбранной категории.

Добавить онлайн калькулятор на странице с ценами, придать ему соответсвующий вид.