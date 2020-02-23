Перебрать форму через jQuery

Есть форма (фильтр), в ней инпуты: текст, чекбоксы, селекты стилизованные через какой-то jquery-плагин.

Каждый раз, когда форма сохраняется, значения формы сохраняются в куки.

При вводе любого значения, в отдельном блоке появляется див с тэгом значения этого поля.

При открытии страницы куки должен разбираться, вставлять значения в формы и отрисовать все тэги.

Соответственно, если какое-то поле меняется, тэг должен перерисовываться.

Сейчас эта система работает наполовину, плохо работают селекты. Можете написать с нуля, можете найти ошибку и дописать.