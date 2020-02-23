Подробнее опишу и расскажу в лс
Парсер товаров и отзывов с aliexpress на node.js + proxy
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написать парсер бестселлеров с али с использованием этого парсера: https://github.com/sudheer-ranga/aliexpress-product-scraper
Индексы товаров нужно будет брать через официальный api (ключи и описание API протокола предоставлю)
Самому парсеру товаров нужна поддержка proxy - али внимательно следит за количеством обращений к страницам товаров и не хочет отдавать данные разом.
Данные парсинга сложить в таблицу со следующими колонками:
product_id, category_id, json
где json - массив, который возвращает парсер, по ссылке из описания.
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