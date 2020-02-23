Парсер товаров и отзывов с aliexpress на node.js + proxy

$30
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки356 просмотров
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Задача: написать парсер бестселлеров с али с использованием этого парсера: https://github.com/sudheer-ranga/aliexpress-product-scraper

Индексы товаров нужно будет брать через официальный api (ключи и описание API протокола предоставлю)

Самому парсеру товаров нужна поддержка proxy - али внимательно следит за количеством обращений к страницам товаров и не хочет отдавать данные разом.

Данные парсинга сложить в таблицу со следующими колонками:

product_id, category_id, json

где json - массив, который возвращает парсер, по ссылке из описания.

4 года назад
robertkein
Роман 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
год назад