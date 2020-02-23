Подключить Unitpay SDK к сайту

Нужно вместе со мной в подробностях подключить оплату через Unitpay SDK, чтобы когда человек хотел приобрести что-то, ему автоматом показался ценник товара, и соответственно после оплаты сразу выдавалась
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробнее опишу и расскажу в лс
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