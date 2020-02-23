Увеличить скорость сайта (Скорость сайта должна быть в зеленой зоне)

$10
Веб-программированиеЗакрытнет заявок173 просмотра
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Здравствуйте Уважаемые фрилансеры. Необходимо оптимизировать скорость сайта. Сайт разработан на framework laravel. 

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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