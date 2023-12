Разработчик JS скрипта (корректировка, устранение ошибок, разработка)

1 Скорректировать ошибку: Uncaught TypeError: Cannot read property 'name_en' of null at XMLHttpRequest.b.onload (:2:147)ошибку можно посмотреть на странице https://focus3.health-line.me/azyZBYmHch/wPnFBn7RXWhwoZn/?brl=0&esub=-7EBRQCgQAAHOuAZFxAwOEQwNGRDOf-5wEAAMPuVlTXhENGhENIhENQhENWgNJRAdpZDJ_YWRjb21ib_9qb21tWXk4UAADclk&rid=-7EBNQCgQAAHCRcQMABgEBEREKEQkKEQ1CEQ0SAAF_YWRjb21ibwEx&s_trk=CgjgBfXtg9zGlhCc4bWwARjAqs3yBQ%2A%2A&site_option=0&subacc2=dobby_02&subacc3=0120&subacc4=647482&subid2=U0NCLTIzMS1zc3AtNThhY2EwOWMtYTM1Ni1lMWY4LWJkNDctMDAwMDAwMDAwMC1rNnp6Ymo3bS01M2Q6MDo2NDc0ODI6MDo0Mg%2A%2A&sxl=0&utm_content=teasers_adru_id.focuson_id_a.24&utm_medium=17&utm_source=178964&utm_term=1301-2601

- Скриншот: https://pastenow.ru/edit/4d72bd89d8f99f2184fe1b7800c9307b- Скрипт прикреплаю файлом.

2. В сам скрипт добавить в урл дополнительный параметр subid5 = значению из URL в utm_sourceк уже имеющимся параметрам.https://my.domen.com/?subid1=parent&subid2=" + this.currentOffer + "&subid3=" + this.prelandingId + "&subid4=" + this.landingId + "&subid9=" + this.timeOnPage + "&subid10=my";

3. Разобраться почему в subid3 и в subid4 до 90% значений = unknown

4. При заходе с Румынии на не Румынский сайт, скрипт начинает в бесконечном цикле заменять родительское окно. Необходимо это исправить. Замена должна происходить 1 раз.

Спасибо за уделенное время.