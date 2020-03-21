dzxt

Вячеслав dzxt

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка софта для E-commerce

Spy сервисы

Парсинг данных

Автоматизация рутины

Чат боты

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Чат-бот
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)
$400
10 баллов
4 года назад
Разработка скрипта для обработки фотографий автоматического - СРОЧНО!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
robertkein
Роман 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
9 баллов
4 года назад
Парсер интернет-магазина на node.js
Отличная работа - сделано даже больше чем требовалось. Обязательно обращусь снова.
Задача поставлена четко, даже предоставлены библиотеки которые применил в работе. Приятно когда задача понятна сразу. Оплата своевременна, заказчик постоянно на связи, разбирается в технической части, понимает специфику работы, а это очень важно! Спасибо!
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