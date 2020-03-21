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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$80
9 баллов
4 года назад
Отличная работа - сделано даже больше чем требовалось. Обязательно обращусь снова.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, даже предоставлены библиотеки которые применил в работе. Приятно когда задача понятна сразу. Оплата своевременна, заказчик постоянно на связи, разбирается в технической части, понимает специфику работы, а это очень важно! Спасибо!