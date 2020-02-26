Доделать проект на Python Django + VUE

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок271 просмотр
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PythonDjango
4 года назад
Ye-riia
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
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