Установить и настроить приложение на PHP

Веб-программированиеЗавершен8 заявок213 просмотров
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Есть купленное приложение с документацией которое надо установить на сервер.

Надо настроить смтп итд чтобы всё работало

Исполнитель должен иметь опыт работы с ПХП и с работой и настройкой хостингов

PHP
4 года назад
linux-lover1972
Егор 
51 годУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lexa_xab
Алексей 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
2 дня
супер исполнитель
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