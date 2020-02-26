Разработчик сайта на TILDA

Сайт, на который нужно установить код аналитики: https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/ Основная задача: Создать коды для счетчиков аналитики и АВ-теста Google для переадресации в различных личных кабинета клиента, после чего прислать готовые коды для дальнейшей установки (устанавливать будет сам клиент) Сервисы аналитики, ...