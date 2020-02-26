Здравствуйте! Для магазина на ocStore 2.3 нужно сделать оптимизацию шаблонов (Главная, Листинг, Карточка товара, страницы Акции, Производителя, Информ. страницы). Предстоит работа со скриптами, css, базой данных. Нужен именно специалист с опытом решения проблем тяжелых проектов. Подробное ТЗ ...
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Разработчик сайта на TILDA Задание тут https://docs.google.com/document/d/1rA49RtVA4jpZmOrdP99qHomGfWsuWZ6Jy2kp5dw1UPM/edit?usp=sharing
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