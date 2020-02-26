Создать счетчики аналитики и АВ тест и прислать коды

Сайт, на который нужно установить код аналитики:

https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/

Основная задача:

Создать коды для счетчиков аналитики и АВ-теста Google для переадресации в различных личных кабинета клиента, после чего прислать готовые коды для дальнейшей установки (устанавливать будет сам клиент)

Сервисы аналитики, на которых нужно создать коды:

- Яндекс Метрика (счетчик + цели)

- Google Analytics (счетчик + цели)

- Top Mail (счетчик + цели)

- Facebook Business Manager (Пиксель Facebook)

Сервис по созданию А/В теста для переадресации сайтов в Google Optimizer, на котором нужно создать эксперимент и прислать итоговый код. Включить в А/В тест гугл 3 сайта:

1) https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/ - основной вариант

2) https://naturaltovars.com/page/25f9e434619f4d70c34074e14fcbfe74a372021a/ - v2

3) https://luckysaleonline.com/page/f0c82efe9d2d9f3b33df02a0562213cef131bc1e/ - v3

Данные к личным кабинетам клиента будут предоставлены после окончательного выбора исполнителя.