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Создать счетчики аналитики и АВ тест и прислать коды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт, на который нужно установить код аналитики:
https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/
Основная задача:
Создать коды для счетчиков аналитики и АВ-теста Google для переадресации в различных личных кабинета клиента, после чего прислать готовые коды для дальнейшей установки (устанавливать будет сам клиент)
Сервисы аналитики, на которых нужно создать коды:
- Яндекс Метрика (счетчик + цели)
- Google Analytics (счетчик + цели)
- Top Mail (счетчик + цели)
- Facebook Business Manager (Пиксель Facebook)
Сервис по созданию А/В теста для переадресации сайтов в Google Optimizer, на котором нужно создать эксперимент и прислать итоговый код. Включить в А/В тест гугл 3 сайта:
1) https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/ - основной вариант
2) https://naturaltovars.com/page/25f9e434619f4d70c34074e14fcbfe74a372021a/ - v2
3) https://luckysaleonline.com/page/f0c82efe9d2d9f3b33df02a0562213cef131bc1e/ - v3
Данные к личным кабинетам клиента будут предоставлены после окончательного выбора исполнителя.
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