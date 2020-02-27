Настройка импорта/экспорта товаров Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на Wordpress.

Импорт/экспорт товаров сейчас работает, необходимо доработать его согласно тз.

Подробное описание задачи в документе 

https://docs.google.com/document/d/139Ws3rZTQIiV0IMOqIGWjVtV2ynzyNnsxwjkfKvDQZ4/edit

В заявке обязательно указывайте примеры подобных работ.

В начале сообщения пишите "работаю с ВП ... лет" (вместо троеточия впишите свой опыт в годах)         

WordPress
4 года назад
Boris_Preo
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад