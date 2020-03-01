Доделать сайт

Написать шорткод wordpress вывода следующего месяца. Например: сейчас февраль, надо чтобы шорткод [nextmonth] выводил март, в марте он уже будет выводить апрель и тд.
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1. Сделать что бы можно было скрывать блоки. 2. Изменить футере меню столбиками, вот так : 1. Главная 2. Всё подменю "Хостинг и реселлинг" 3. Всё подменю "Готовые решения" 4. Всё подменю "Справка и поддержка" 5. О компании. Перенести сайт на другой хостинг
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