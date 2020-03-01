Доделать сайт

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки251 просмотр
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1. Сделать что бы можно было скрывать блоки. 2. Изменить футере меню столбиками, вот так : 1. Главная 2. Всё подменю "Хостинг и реселлинг" 3. Всё подменю "Готовые решения" 4. Всё подменю "Справка и поддержка" 5. О компании. Перенести сайт на другой хостинг

4 года назад
Akrosom21
Максим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexforever1808
Алексей 
36 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$50
1 день
WMZ
Все на высшем уровне. Спасибо
Спасибо за сотрудничество и жду дальнейших заказов.