Исправить кодировку на сайте (иероглифы)

$5
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Бастин.рф

Раньше на сайте все было нормально, но недавно вместо букв появились иероглифы.

Необходимо исправить 

4 года назад
guest_1582635389466
4 года в сервисе
Был
4 года назад