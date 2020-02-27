Не работает фильтр на сайте 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Фильтр в каталоге, который должен отбирать товары по свойству перестал работать.

выбирая св-во фильтр показывает сколько товаров выбрано, но при нажатии показать, показывает все товары без отфильтрованных..

4 года назад
guest_15720229361399
Россия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад