Доработать интерфейс инициатора Jira Service Desk

$300
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки189 просмотров
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jira + servicedesk 8.6 , серверная версия , необходимо :

1. Доработать интерфейс кастомер портала. Добавить отображение полей (тип тег).

2. Доработать либо форму оценки обслуживания (за место звездочек вывести поля (типа тег) , позволить заполнить поля (тип строка) напротив каждого поля типа тег.

3. Проскриптовать отправку форму оценки обслуживания , чтобы отправка формы шла в зависимости от даты (дата указывается в одном из полей типа дата).

4 года назад
guest_15827865790078
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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