Подкорректировать yml-выгрузку с сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки188 просмотров
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Сайт на ocstore 3. В yml-выгрузке для яндекс маркета присутствуют лишние символы  "п»ї" в описании товара. Эти лишние символы необходимо убрать

Скрин приложил.

4 года назад
dima_989
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
28 минут назад
4 года назад
$5
1 день
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