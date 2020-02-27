Админка на Vue.JS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Требуется реализовать админ панель. 

Часть Backend реализована на FireBase.

Часть кастомная Python разработка. 

Реализация по дизайну всех страниц ( порядка 10-15 ).

Подключение к FireBase - синхронизация , управление , удаление полей.

Подключение к кастум Python Backend - получение данных, вывод данных. 

Есть все дизайны и ТЗ. Детали с выбранным исполнителем. 

4 года назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
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