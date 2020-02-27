Админка на Vue.JS

Добрый день, нужно уменьшить загрузку сайта и найти то что замедляет работу загрузки Сразу напишу что обвинять во всем виноват плагин Autoptimize нет смысла так как проблема была еще до того как поставил. Заметное зависание сайта прослеживается очень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать админ панель.
Часть Backend реализована на FireBase.
Часть кастомная Python разработка.
Реализация по дизайну всех страниц ( порядка 10-15 ).
Подключение к FireBase - синхронизация , управление , удаление полей.
Подключение к кастум Python Backend - получение данных, вывод данных.
Есть все дизайны и ТЗ. Детали с выбранным исполнителем.
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