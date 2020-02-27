Доброго дня, ищу программиста на 1С Битрикс, сайт визитка 15 страниц единственное есть калькулятор подробности в личку скоро сжаты 3 дня мак
Платформа услуг телефонии на завершающей стадии framework Yii2.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для окончания разработки проекта, требуется программист с опытом.
Знание: HTML, CSS, Javascript, PHP(full stack), MySQL, Laravel (опция)
- Опыт работа с очередями запросов в API.
- Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации
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Нужно доделать работу, одних ваших коллег. К сожелению работу начинал один программист, но из за новой истории менялось их аж два раза.
Предоставляем доступы к коду на сервере или gitlab, конечно ТЗ
и все таски в redmine ваших предшественников.
Мотивация в том , что это первый этап, после которого к продакш нужно добавить еще
расширение функционала самой платформы услуг.
обговариваем сдельную сумму.Вы называете сумму, которую Вы желаете получить по
доделки проекта до стадии "продакшн" и улучшаете его.
Проект завис . Делали на ларевелл и сделали на 80 %
Потом делали на yii2 и сделали на 90% и снова проблема с исполнителем.
Итого не спеша завершить "строительсто" и сделать все качественно.
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