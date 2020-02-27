Платформа услуг телефонии на завершающей стадии framework Yii2.

Для окончания разработки проекта, требуется программист с опытом.

Знание: HTML, CSS, Javascript, PHP(full stack), MySQL, Laravel (опция)

- Опыт работа с очередями запросов в API.

- Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации

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Нужно доделать работу, одних ваших коллег. К сожелению работу начинал один программист, но из за новой истории менялось их аж два раза.

Предоставляем доступы к коду на сервере или gitlab, конечно ТЗ

и все таски в redmine ваших предшественников.

Мотивация в том , что это первый этап, после которого к продакш нужно добавить еще

расширение функционала самой платформы услуг.

обговариваем сдельную сумму.Вы называете сумму, которую Вы желаете получить по

доделки проекта до стадии "продакшн" и улучшаете его.

Проект завис . Делали на ларевелл и сделали на 80 %

Потом делали на yii2 и сделали на 90% и снова проблема с исполнителем.

Итого не спеша завершить "строительсто" и сделать все качественно.