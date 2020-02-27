Переделать YML парсер под наши требования.

Необходимо переделать выгрузку YML файла под наши требования. По стандартам яндекс плагин для выгрузки у нас есть, и он работает. CMC ocStore Версия 1.5.5.1.2

https://brosko-moda.ru/index.php?route=feed/yandex_market

Файл формируется в соответствии с рекомендациями яндекса:

внутри тега offer должен находиться тег quantity, который отражает количество товара доступное для продажи

следует ознакомиться с термином https://ru.wikipedia.org/wiki/SKU, например если у платья имеется 5 размеров в 3 цветах, то SKU будет 15 штук, в соответствии с описанием яндекса, тег offer соответствует одному SKU

будет неудачным решением если для SKU с разными цветами будут выгружаться одинаковые фотографии, желательно чтобы в пределах одного товара SKU отличались только размерами

если на товарах наклеены штрихкоды (для каждого SKU уникальный), его необходимо выгрузить в тег barcode, они помогут на складе приходовать товар в разы быстрее

в отличии от яндекса параметры которые будут однозначно идентифицировать SKU, нужно задавать тегом variant вместо paramsвместо 44 Темно-коричневый нужно 44 Темно-коричневый // только если входит в SKU остальные параметры нужно выгружать через тег param

категории обязательно должны выгружаться со всей иерархией (parent_id)

Замечания и отличия от формата описания яндекса:Пример файла

Компания

ООО Компания

http://site.ru

Детская одежда

Футболки

Мужская одежда

Футболки

Джемпера

Лонгслив

Водолазки

Поло

Брюки

Толстовка

Женская одежда

Футболки

Блузки, рубашки

Брюки

Водолазки

Джемпера

Кардиганы

Платья

Туники

Юбки

http://site.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/plate_zhenskoe_33005

2660

1123456898

RUB

323

33005

7

33005-1-36

Brand

http://site.ru/upload/iblock/0fb/0fb715bf8fd1afd7a126f6a055f03c9e.jpg

http://site.ru/upload/iblock/914/91487c31df6c0d4c810a2cb04f90083d.jpg

Платье

Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Вырез горловины круглый. Рукав 3/4. Длина изделия 98-100 см. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью. Состав ткани: 78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан. Рост модели на фото 173 см (+ каблук).

280 гр/м2

Приталенный

3/4

98-100 см.

173 см (+ каблук)

50-60

Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью.

Россия

Миди

Круглый

Трикотажное

Ручная стирка, Стирка при t=30

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

33005

В 4 цветах

78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан

100

82

108

33005-1-36

170-100-108

33005

Красный # 36

Черный # 1

50

http://site.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/plate_zhenskoe_33005

2660

1123456899

RUB

323

33005

3

33005-1-36

Brand

http://site.ru/upload/iblock/e8e/e8e586a993a105cecd9c5c8ab56e7d94.jpg

http://site.ru/upload/iblock/f4d/f4d7005f5fd2b8b3d3e8567c8e4e443f.jpg

Платье

Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Вырез горловины круглый. Рукав 3/4. Длина изделия 98-100 см. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью. Состав ткани: 78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан. Рост модели на фото 173 см (+ каблук).

280 гр/м2

Приталенный

3/4

98-100 см.

173 см (+ каблук)

50-60

Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью.

Россия

Миди

Круглый

Трикотажное

Ручная стирка, Стирка при t=30

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

33005

В 4 цветах

78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан

104

86

112

33005-1-36

170-104-112

33005

Красный # 36

Черный # 1

52