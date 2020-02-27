Переделать YML парсер под наши требования.

Для окончания разработки проекта, требуется программист с опытом. Знание: HTML, CSS, Javascript, PHP(full stack), MySQL, Laravel (опция) - Опыт работа с очередями запросов в API. - Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации ++++++ Нужно доделать работу, ...
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Необходимо переделать выгрузку YML файла под наши требования. По стандартам яндекс плагин для выгрузки у нас есть, и он работает. CMC ocStore Версия 1.5.5.1.2
https://brosko-moda.ru/index.php?route=feed/yandex_market
Файл формируется в соответствии с рекомендациями яндекса:
- https://yandex.ru/support/partnermarket/categories.xml?lang=ru
- https://yandex.ru/support/partnermarket/offers.xml?lang=ru
- https://yandex.ru/support/partnermarket/guides/clothes.xml?lang=ru
- внутри тега offer должен находиться тег quantity, который отражает количество товара доступное для продажи
- следует ознакомиться с термином https://ru.wikipedia.org/wiki/SKU, например если у платья имеется 5 размеров в 3 цветах, то SKU будет 15 штук, в соответствии с описанием яндекса, тег offer соответствует одному SKU
- будет неудачным решением если для SKU с разными цветами будут выгружаться одинаковые фотографии, желательно чтобы в пределах одного товара SKU отличались только размерами
- если на товарах наклеены штрихкоды (для каждого SKU уникальный), его необходимо выгрузить в тег barcode, они помогут на складе приходовать товар в разы быстрее
- в отличии от яндекса параметры которые будут однозначно идентифицировать SKU, нужно задавать тегом variant вместо paramsвместо
44
Темно-коричневый
нужно
44
Темно-коричневый // только если входит в SKU
остальные параметры нужно выгружать через тег param
- категории обязательно должны выгружаться со всей иерархией (parent_id)
Компания
ООО Компания
Детская одежда
Футболки
Мужская одежда
Футболки
Джемпера
Лонгслив
Водолазки
Поло
Брюки
Толстовка
Женская одежда
Футболки
Блузки, рубашки
Брюки
Водолазки
Джемпера
Кардиганы
Платья
Туники
Юбки
http://site.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/plate_zhenskoe_33005
2660
1123456898
RUB
323
33005
7
33005-1-36
Brand
http://site.ru/upload/iblock/0fb/0fb715bf8fd1afd7a126f6a055f03c9e.jpg
http://site.ru/upload/iblock/914/91487c31df6c0d4c810a2cb04f90083d.jpg
Платье
Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Вырез горловины круглый. Рукав 3/4. Длина изделия 98-100 см. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью. Состав ткани: 78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан. Рост модели на фото 173 см (+ каблук).
280 гр/м2
Приталенный
3/4
98-100 см.
173 см (+ каблук)
50-60
Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью.
Россия
Миди
Круглый
Трикотажное
Ручная стирка, Стирка при t=30
ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ
33005
В 4 цветах
78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан
100
82
108
33005-1-36
170-100-108
33005
Красный # 36
Черный # 1
50
http://site.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/plate_zhenskoe_33005
2660
1123456899
RUB
323
33005
3
33005-1-36
Brand
http://site.ru/upload/iblock/e8e/e8e586a993a105cecd9c5c8ab56e7d94.jpg
http://site.ru/upload/iblock/f4d/f4d7005f5fd2b8b3d3e8567c8e4e443f.jpg
Платье
Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Вырез горловины круглый. Рукав 3/4. Длина изделия 98-100 см. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью. Состав ткани: 78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан. Рост модели на фото 173 см (+ каблук).
280 гр/м2
Приталенный
3/4
98-100 см.
173 см (+ каблук)
50-60
Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью.
Россия
Миди
Круглый
Трикотажное
Ручная стирка, Стирка при t=30
ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ
33005
В 4 цветах
78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан
104
86
112
33005-1-36
170-104-112
33005
Красный # 36
Черный # 1
52
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