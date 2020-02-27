Переделать YML парсер под наши требования.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Необходимо переделать выгрузку YML файла под наши требования. По стандартам яндекс плагин для выгрузки у нас есть, и он работает. CMC ocStore Версия 1.5.5.1.2

https://brosko-moda.ru/index.php?route=feed/yandex_market

Файл формируется в соответствии с рекомендациями яндекса:

Замечания и отличия от формата описания яндекса:
  • внутри тега offer должен находиться тег quantity, который отражает количество товара доступное для продажи
  • следует ознакомиться с термином https://ru.wikipedia.org/wiki/SKU, например если у платья имеется 5 размеров в 3 цветах, то SKU будет 15 штук, в соответствии с описанием яндекса, тег offer соответствует одному SKU
  • будет неудачным решением если для SKU с разными цветами будут выгружаться одинаковые фотографии, желательно чтобы в пределах одного товара SKU отличались только размерами
  • если на товарах наклеены штрихкоды (для каждого SKU уникальный), его необходимо выгрузить в тег barcode, они помогут на складе приходовать товар в разы быстрее
  • в отличии от яндекса параметры которые будут однозначно идентифицировать SKU, нужно задавать тегом variant вместо paramsвместо

    44

    Темно-коричневый

    нужно

    44

    Темно-коричневый // только если входит в SKU

    остальные параметры нужно выгружать через тег param

  • категории обязательно должны выгружаться со всей иерархией (parent_id)

Пример файла

   

      Компания

      ООО Компания

      http://site.ru

     

         Детская одежда

         Футболки

         Мужская одежда

         Футболки

         Джемпера

         Лонгслив

         Водолазки

         Поло

         Брюки

         Толстовка

         Женская одежда

         Футболки

         Блузки, рубашки

         Брюки

         Водолазки

         Джемпера

         Кардиганы

         Платья

         Туники

         Юбки

     

     

         

            http://site.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/plate_zhenskoe_33005

            2660

            1123456898

            RUB

            323

            33005

            7

            33005-1-36

            Brand

            http://site.ru/upload/iblock/0fb/0fb715bf8fd1afd7a126f6a055f03c9e.jpg

            http://site.ru/upload/iblock/914/91487c31df6c0d4c810a2cb04f90083d.jpg

            Платье

            Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Вырез горловины круглый. Рукав 3/4. Длина изделия 98-100 см. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью. Состав ткани: 78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан. Рост модели на фото 173 см (+ каблук).

            280 гр/м2

            Приталенный

            3/4

            98-100 см.

            173 см (+ каблук)

            50-60

            Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью.

            Россия

            Миди

            Круглый

            Трикотажное

            Ручная стирка, Стирка при t=30

            ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

            33005

            В 4 цветах

            78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан

            100

            82

            108

            33005-1-36

            170-100-108

            33005

            Красный # 36

            Черный # 1

            50

         

         

            http://site.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/plate_zhenskoe_33005

            2660

            1123456899

            RUB

            323

            33005

            3

            33005-1-36

            Brand

            http://site.ru/upload/iblock/e8e/e8e586a993a105cecd9c5c8ab56e7d94.jpg

            http://site.ru/upload/iblock/f4d/f4d7005f5fd2b8b3d3e8567c8e4e443f.jpg

            Платье

            Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Вырез горловины круглый. Рукав 3/4. Длина изделия 98-100 см. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью. Состав ткани: 78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан. Рост модели на фото 173 см (+ каблук).

            280 гр/м2

            Приталенный

            3/4

            98-100 см.

            173 см (+ каблук)

            50-60

            Классическое платье из трикотажной ткани контрастных цветов. Сочетание контрастных тканей и ассиметричный рисунок делает эту модель запоминающейся. Ткань - плотный трикотаж, характеризующийся эластичностью, растяжимостью и мягкостью.

            Россия

            Миди

            Круглый

            Трикотажное

            Ручная стирка, Стирка при t=30

            ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

            33005

            В 4 цветах

            78% вискоза, 19% полиэстер, 3% эластан

            104

            86

            112

            33005-1-36

            170-104-112

            33005

            Красный # 36

            Черный # 1

            52

         

     

   

4 года назад
spolox
Роман 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
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