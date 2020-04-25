Сделать и Поставить простой калькулятор на Битрикс

Добрый день

Сайт snosim.com

Вот верстка и рабочий калькулятор http://web2dev.zzz.com.ua/

1. Нужно на главной после списка услуг посатвить блок

2. на страницах услуг (не на всех, например, snosim.com/services/demontazh-promyshlennykh-zdaniy) поставить после текста блок.

3. Калькулятор бывает двух видов: для демонтажа, для рециклинга. Нужна, что бы на страницах услуг мы могли выбирать из 3-х: не выводить, для демонтажа, для рециклинга

Постоплата рублями 2 650руб