Реализовать простейший парсер

Для окончания разработки проекта, требуется программист с опытом. Знание: HTML, CSS, Javascript, PHP(full stack), MySQL, Laravel (опция) - Опыт работа с очередями запросов в API. - Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации ++++++ Нужно доделать работу, ...
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