Реализовать простейший парсер

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Детали расскажу

4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
  • Похожие заказы

  • Платформа услуг телефонии на завершающей стадии framework Yii2.

    Для окончания разработки проекта, требуется программист с опытом. Знание: HTML, CSS, Javascript, PHP(full stack), MySQL, Laravel (опция) - Опыт работа с очередями запросов в API. - Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации ++++++ Нужно доделать работу, ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Cделать скрипт Clickjacking для фейсбука

    Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост. как это должно работать: 1. Юзер попадает на страницу сайта html/php. 2. Js скрипт в фоновом режиме (если ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать и Поставить простой калькулятор на Битрикс

    $35

    Добрый день Сайт snosim.com Вот верстка и рабочий калькулятор [url=http://web2dev.zzz.com.ua/]http://web2dev.zzz.com.ua/[/url] 1. Нужно на главной после списка услуг посатвить блок 2. на страницах услуг (не на всех, например, [url=http://snosim.com/services/demontazh-promyshlennykh-zdaniy]snosim.com/services/demontazh-promyshlennykh-zdaniy[/url]) поставить после текста блок. 3. Калькулятор бывает двух видов: для демонтажа, для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен программист для доработки сайта wordpress

    Нужен программист для доработки сайта wordpress  Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам Заранее говорю спасибо вам за ваш ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка ботов для телеграма

    $250

    Необходимо создать несколько ботов: Бота-парсера, бота-рассылки, бота-калькулятора. Бот парсер должен собирать аудиторию из определенных чатов, [b] бот - рассылка [/b]- берет спарсинную аудиторию именно по определенным чатам  и рассылает по аудиториям рабочих чатов компании. Далее каждой аудитории чата отправляется свое ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать форму на сайте Drupal

    На нашем сайте Drupal есть форма. Задача просто доработать её таким образом: добавить новое поле, в котором пользователь будет прикреплять файл определённого формата. Соответственно этот файл вместе с формой должен уходить и админу на почту (форма ...

    Drupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать YML парсер под наши требования.

    Необходимо переделать выгрузку YML файла под наши требования. По стандартам яндекс плагин для выгрузки у нас есть, и он работает. CMC ocStore Версия 1.5.5.1.2 https://brosko-moda.ru/index.php?route=feed/yandex_market Файл формируется в соответствии с рекомендациями яндекса:[list=1][*][url=https://yandex.ru/support/partnermarket/categories.xml?lang=ru]https://yandex.ru/support/partnermarket/categories.xml?lang=ru[/url][*][url=https://yandex.ru/support/partnermarket/offers.xml?lang=ru]https://yandex.ru/support/partnermarket/offers.xml?lang=ru[/url][*][url=https://yandex.ru/support/partnermarket/guides/clothes.xml?lang=ru]https://yandex.ru/support/partnermarket/guides/clothes.xml?lang=ru[/url][/list]Замечания и отличия от формата описания яндекса:[list=1][*]внутри ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад