Нужен программист для доработки сайта wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Нужен программист для доработки сайта wordpress 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Безопасная сделка или   Работа по схеме этапов:  1.Выполнение задачи -- 2.утверждение/правки -- 3.вносите исправления -- 4.оплата  

WordPress
4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
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