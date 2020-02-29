Cделать скрипт Clickjacking для фейсбука

Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост.

как это должно работать:

1. Юзер попадает на страницу сайта html/php.

2. Js скрипт в фоновом режиме (если юзер авторизован в fb) постит от его имени ссылку на его страничке (соблюдая пункт 2.1), для этого нужно чтобы скрипт кликнул по ссылке facebook.com/ прописанная нами в настройках ссылка.

2.1 Перед тем как js скрипт сам кликнет на кнопку "Поделиться ссылкой" нужно чтобы также был вставлен текст в поле для текста из файлика

3. После того как js скрипт поделился ссылкой с нашим текстом на странице у юзера то пост в ленте выглядит примерно вот так – http://s009.radikal.ru/i309/1511/cf/860a9ac50324.png

Скрипт должен автоматически постить, как только юзер попал на страничку, без дополнительных кликов в любую область сайта.

Код скрипта вставляется на страницы сайта.

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