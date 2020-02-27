Кешбек сервис за покупку на сайтах туроператоров

$3000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок353 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это будет каталог круизов. 

При нажатии на покупку круиза осуществляется переход на сайт туроператора.

Там происходит покупка и информация о покупке уходит в личный кабинет админа, клиента и туроператора. Аналог – кешбек сервис. 

То есть нашел в каталоге продукт, перешел на сайт покупателя, купил, и тебе начислился кешбек в личном кабинете. 

Более побробно можем обсудить через мессенджеры. 

Можем обсудить сумму, которую вы считаете справедливой за разработку данного функционала. 

4 года назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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