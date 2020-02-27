Натяжка макета на opencart 3.0

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок245 просмотров
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Добрый день коллеги, есть ГОТОВЫЙ html макет, ВЕРСТАТЬ НЕ НУЖНО, нужно натянуть макеты на opencart 3.0, нужные модули на opencart уже установлены и работают на дефолтном шаблоне

Примеры макета скидываю в прикрепленные

От вас жду цену за главную страницу и сколько примерно будет стоить

внутренние страницы, категории, карточка товара

OpenCart
4 года назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад