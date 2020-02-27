Натяжка макета на opencart 3.0

Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост. как это должно работать: 1. Юзер попадает на страницу сайта html/php. 2. Js скрипт в фоновом режиме (если ...
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Добрый день коллеги, есть ГОТОВЫЙ html макет, ВЕРСТАТЬ НЕ НУЖНО, нужно натянуть макеты на opencart 3.0, нужные модули на opencart уже установлены и работают на дефолтном шаблоне
Примеры макета скидываю в прикрепленные
От вас жду цену за главную страницу и сколько примерно будет стоить
внутренние страницы, категории, карточка товара
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