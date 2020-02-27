Доработка мобильной версии сайта на фреймворке YII

Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост. как это должно работать: 1. Юзер попадает на страницу сайта html/php. 2. Js скрипт в фоновом режиме (если ...
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Сайт bask-tour.ru
СМС была переписана предыдущем разработчиком. Изначально была написана на на фреймворке YII. Обновлений больше не устанавливалось.
1) Поставить карту сайта (упущено при переноске сайта)
2) Изменить карточку туров (мобильная и декстопная версия): поменять расположение разделов, перенести ряд элементов в менее значимые разделы
3) Доработать меню выбора стран и направлений
4) Структурировать даты туров в карточке тура при выдаче туров (по направлению и т.п.)
5) Найти причину, почему размер сайта увеличивается при минимальных изменениях
6) Устранить баги (при удалении карты или пользователя остается огромная заплата)
7) Создать нормальную страницу при ошибке 404
8) Доработать выдачу отзывов
9) Доработать страницы новостей и статей (сделать фиксированными по полям ширины)
10) Работа по заданию ceo-специалиста
Интересует час работы. План работы будет более подробный предоставлен.
При подаче заявок пож-та дайте больше информации об уровне вашей квалицификации и опыте работы.
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