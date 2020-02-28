Написать простого бота под Whatsapp

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок164 просмотра
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Здравствуйте, необходимо написание простого бота под Whatsapp.

Функционал бота относительно простой, на основе команд будет отправляться запрос на наш API сервер, выходной JSON отправлять обратно отправителю в чат самого бота.

4 года назад
guest_15821017031678
4 года в сервисе
Был
4 года назад