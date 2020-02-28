Написать простого бота под Whatsapp

Поиск в MySql (php). Вывод результата в таблицу. Кроссбраузерная вестка. Корректное отображение на PC и мобильном. Вариант кроссбраузерности таблицы (пример отображения) - https://codepen.io/AllThingsSmitty/pen/MyqmdM/ ____________________________________________________________________ ПОЛЕ 1 - "ЗАПРОС" 1 - Поле поиска - выпадающий список: - Поиск по слову (поле для ввода) ...
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Здравствуйте, необходимо написание простого бота под Whatsapp.
Функционал бота относительно простой, на основе команд будет отправляться запрос на наш API сервер, выходной JSON отправлять обратно отправителю в чат самого бота.
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