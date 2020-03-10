Поиск в MySql (php, html, css). Кроссбраузерная верстка.

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Поиск в MySql (php). Вывод результата в таблицу.

Кроссбраузерная  вестка. 

Корректное отображение на PC и мобильном.

Вариант кроссбраузерности таблицы (пример отображения) - https://codepen.io/AllThingsSmitty/pen/MyqmdM/

____________________________________________________________________

ПОЛЕ 1 - "ЗАПРОС"

1 - Поле поиска - выпадающий список:

- Поиск по слову (поле для ввода) (WHERE lot_about LIKE '%words_search%')

- Все торги по группе 0  (WHERE lot_group = 0 ;)

- Все торги по группе 1  (WHERE lot_group = 1 ;)

- Все торги по группе 2  (WHERE lot_group = 2 ;)

____________________________________________________________________

2- NEW - выпадающий список:

- Новые (WHERE lot_new = "New" ;)

- Все 

реализация - https://harvesthq.github.io/chosen/ (Selected and Disabled Support - Single Select)

____________________________________________________________________

3 - Регион - выпадающий список:

- выбор регионов в выпадающем списке   (95 регионов )   (WHERE lot_address_new= .... ;)

реализация - https://harvesthq.github.io/chosen/ (Multiple Select - Into This), выбор не более 10 регионов одновременно

____________________________________________________________________

4 - Кнопка "ПОИСК"

____________________________________________________________________

5 - Вывод результатов поиска:

отображение количества совпадений.

подгрузка результатов поиска при промотке (нет разбиения на страницы)

Таблица 6 колонок:

--------------------------------------------

- Порядковый номер

--------------------------------------------

- Лот (lot_about) 

реализация - ( title-css)

Отображается только  первых N-символов (150). А все содержимое:

PC - толко при наведении курсора - без вылета границы экрана 

мобильный - при клике по описанию -  без вылета границы экрана 

!!! выделение цветом искомого слова (words_search)

--------------------------------------------

- Цена (lot_price)

реализация - деление на разряды. Пример:  1455678  ->  1 455 678

--------------------------------------------

- Регион (lot_address_new)

реализация - выводит только номер региона , (первые два символа lot_address_new)

--------------------------------------------

- URL (lot_url)

реализация - икона (jpg, png). открытии ссылки в новом окне.

--------------------------------------------

- Обратный звонок (phone)

реализация - икона (jpg, png). открытие в "модальное окно" 

модальное окно  отображает информацию : 

Просьбу ввести номер мобильного телефона (осуществляется проверка корректности ввода). - (phone)

Лот (lot_about) 

Цена (lot_price)

Цена (lot_price)

URL (lot_url)

Кнопка "Заказать обратный звонок".

Далее вся информация (phone-lot_about-lot_price-lot_price-lot_url) отправляется  на email:  Email получаем из адреса 

PHPMySQLHTMLCSS
4 года назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$38
4 дня
Работаем не в первый раз. Все быстро. Качественно. Рекомендую.
Составил подробное ТЗ, быстро проверил, быстро оплатил. Рекомендую.