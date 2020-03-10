Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост. как это должно работать: 1. Юзер попадает на страницу сайта html/php. 2. Js скрипт в фоновом режиме (если ...
Поиск в MySql (php, html, css). Кроссбраузерная верстка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поиск в MySql (php). Вывод результата в таблицу.
Кроссбраузерная вестка.
Корректное отображение на PC и мобильном.
Вариант кроссбраузерности таблицы (пример отображения) - https://codepen.io/AllThingsSmitty/pen/MyqmdM/
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ПОЛЕ 1 - "ЗАПРОС"
1 - Поле поиска - выпадающий список:
- Поиск по слову (поле для ввода) (WHERE lot_about LIKE '%words_search%')
- Все торги по группе 0 (WHERE lot_group = 0 ;)
- Все торги по группе 1 (WHERE lot_group = 1 ;)
- Все торги по группе 2 (WHERE lot_group = 2 ;)
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2- NEW - выпадающий список:
- Новые (WHERE lot_new = "New" ;)
- Все
реализация - https://harvesthq.github.io/chosen/ (Selected and Disabled Support - Single Select)
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3 - Регион - выпадающий список:
- выбор регионов в выпадающем списке (95 регионов ) (WHERE lot_address_new= .... ;)
реализация - https://harvesthq.github.io/chosen/ (Multiple Select - Into This), выбор не более 10 регионов одновременно
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4 - Кнопка "ПОИСК"
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5 - Вывод результатов поиска:
отображение количества совпадений.
подгрузка результатов поиска при промотке (нет разбиения на страницы)
Таблица 6 колонок:
--------------------------------------------
- Порядковый номер
--------------------------------------------
- Лот (lot_about)
реализация - ( title-css)
Отображается только первых N-символов (150). А все содержимое:
PC - толко при наведении курсора - без вылета границы экрана
мобильный - при клике по описанию - без вылета границы экрана
!!! выделение цветом искомого слова (words_search)
--------------------------------------------
- Цена (lot_price)
реализация - деление на разряды. Пример: 1455678 -> 1 455 678
--------------------------------------------
- Регион (lot_address_new)
реализация - выводит только номер региона , (первые два символа lot_address_new)
--------------------------------------------
- URL (lot_url)
реализация - икона (jpg, png). открытии ссылки в новом окне.
--------------------------------------------
- Обратный звонок (phone)
реализация - икона (jpg, png). открытие в "модальное окно"
модальное окно отображает информацию :
Просьбу ввести номер мобильного телефона (осуществляется проверка корректности ввода). - (phone)
Лот (lot_about)
Цена (lot_price)
Цена (lot_price)
URL (lot_url)
Кнопка "Заказать обратный звонок".
Далее вся информация (phone-lot_about-lot_price-lot_price-lot_url) отправляется на email: Email получаем из адреса
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