Скопировать форму с функционалом

vypiska-nalog.com/ – нужно вытащить отсюда форму с последующими шагами в попапах (также попап при клике на поиск) "Формирование выписки за 1 минуту!" – вытащить javascript и отредактировать на более понятный по возможности, так же извлечь именно под форму и подгрузку формы css (она сейчас инлайново в документе)

а окончательный шаг сделать – человек пишет свою почту и телефон, тыкает кнопку "Далее" и в этот момент отправляется на php скрипт (php скрипт вам НЕ НУЖНО писать) post методом все данные (телефон, емайл и ИНН организации) и следующая страница идет такая же как в оригинале, только кнопка оплаты не нужна, нужно что бы подгружался ajax ответ с php который отвечает после отправки тех данных.

API ключ от dadata дам.

На выходе получается у нас html верстка чисто формы со всплывающими окошками и всем функционалом который принадлежит той форме, что есть на сайте, javascript – общий и отдельный css файл.