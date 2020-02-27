Скопировать форму с функционалом

Нужно сделать скрипт Clickjacking для фейсбука, который будет постить у юзера на странице от его имени нужный пост. как это должно работать: 1. Юзер попадает на страницу сайта html/php. 2. Js скрипт в фоновом режиме (если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
vypiska-nalog.com/ – нужно вытащить отсюда форму с последующими шагами в попапах (также попап при клике на поиск) "Формирование выписки за 1 минуту!" – вытащить javascript и отредактировать на более понятный по возможности, так же извлечь именно под форму и подгрузку формы css (она сейчас инлайново в документе)
а окончательный шаг сделать – человек пишет свою почту и телефон, тыкает кнопку "Далее" и в этот момент отправляется на php скрипт (php скрипт вам НЕ НУЖНО писать) post методом все данные (телефон, емайл и ИНН организации) и следующая страница идет такая же как в оригинале, только кнопка оплаты не нужна, нужно что бы подгружался ajax ответ с php который отвечает после отправки тех данных.
API ключ от dadata дам.
На выходе получается у нас html верстка чисто формы со всплывающими окошками и всем функционалом который принадлежит той форме, что есть на сайте, javascript – общий и отдельный css файл.
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