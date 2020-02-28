Нужен скрипт для отправки с формы сайта на почту. За +отзыв

Есть готовый простой одностраничник с формой. Нужно чтобы данные введенные с формы отправлялись на указанную почту. Для кто знает дело 5 минут.

Могу оставить положительный отзыв.

Буду оччень рад тому кто поможет.

Спасибо заранее.