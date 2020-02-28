Есть готовый сайт на WordPress. Импорт/экспорт товаров сейчас работает, необходимо доработать его согласно тз. Подробное описание задачи отправлю кандидатам. Пишите если уверены в своих силах, если есть опыт программирования, а не просто надеть шаблон на WordPress.
React.js - разработка регистрации, разработка онлайн сервиса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на первом этап реализовать регистрацию на React.
Подробное ТЗ описано по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1SfOCCmOVHvufx5lEV6N5KG5TPm_7FJd5LmAn2juPjWA/edit#heading=h.t9c13099f3mh
Я предоставляю: Верстку, API с документацией (бекэнд писать не надо).
Методы API очень подробно описаны (принтскрин с примером во вложении).
При ответе прошу указывать примерную стоимость разработки.
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