Редактировать модуль рассылки СМС на OpenCart 2.3

Необходимо на первом этап реализовать регистрацию на React. Подробное ТЗ описано по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1SfOCCmOVHvufx5lEV6N5KG5TPm_7FJd5LmAn2juPjWA/edit#heading=h.t9c13099f3mh]https://docs.google.com/document/d/1SfOCCmOVHvufx5lEV6N5KG5TPm_7FJd5LmAn2juPjWA/edit#heading=h.t9c13099f3mh[/url] Я предоставляю: Верстку, API с документацией (бекэнд писать не надо). Методы API очень подробно описаны (принтскрин с примером во вложении). При ответе прошу указывать примерную стоимость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с
нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного.
Цены и сроки указывайте пожалуйста в заявке.
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