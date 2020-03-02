Редактировать модуль рассылки СМС на OpenCart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с

нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного.

Цены и сроки указывайте пожалуйста в заявке.

OpenCart
4 года назад
ag1201
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • React.js - разработка регистрации, разработка онлайн сервиса

    Необходимо на первом этап реализовать регистрацию на React. Подробное ТЗ описано по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1SfOCCmOVHvufx5lEV6N5KG5TPm_7FJd5LmAn2juPjWA/edit#heading=h.t9c13099f3mh]https://docs.google.com/document/d/1SfOCCmOVHvufx5lEV6N5KG5TPm_7FJd5LmAn2juPjWA/edit#heading=h.t9c13099f3mh[/url] Я предоставляю: Верстку, API с документацией (бекэнд писать не надо). Методы API очень подробно описаны (принтскрин с примером во вложении). При ответе прошу указывать примерную стоимость ...

    React
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка импорта/экспорта товаров WordPress

    Есть готовый сайт на WordPress. Импорт/экспорт товаров сейчас работает, необходимо доработать его согласно тз. Подробное описание задачи отправлю кандидатам. Пишите если уверены в своих силах, если есть опыт программирования, а не просто надеть шаблон на WordPress.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать простого бота под Whatsapp

    Здравствуйте, необходимо написание простого бота под Whatsapp. Функционал бота относительно простой, на основе команд будет отправляться запрос на наш API сервер, выходной JSON отправлять обратно отправителю в чат самого бота.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск в MySql (php, html, css). Кроссбраузерная верстка.

    $20

    Поиск в MySql (php). Вывод результата в таблицу. Кроссбраузерная  вестка.  Корректное отображение на PC и мобильном. Вариант кроссбраузерности таблицы (пример отображения) - https://codepen.io/AllThingsSmitty/pen/MyqmdM/ ____________________________________________________________________ ПОЛЕ 1 - "ЗАПРОС" 1 - Поле поиска - выпадающий список: - Поиск по слову (поле для ввода) ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скопировать форму с функционалом

    $8

    [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fvypiska-nalog.com%2F]vypiska-nalog.com/[/url] – нужно вытащить отсюда форму с последующими шагами в попапах (также попап при клике на поиск) "Формирование выписки за 1 минуту!" – вытащить javascript и отредактировать на более понятный по возможности, так же извлечь именно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Натяжка макета на opencart 3.0

    Добрый день коллеги, есть ГОТОВЫЙ html макет, ВЕРСТАТЬ НЕ НУЖНО, нужно натянуть макеты на opencart 3.0, нужные модули на opencart уже установлены и работают на дефолтном шаблоне Примеры макета скидываю в прикрепленные От вас жду ...

    OpenCart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция лендинга с CRM, мессенджерами и платежными системами

    Ищу исполнителя, который может произвести интеграцию со всеми известными CRM-системами и мессенджерами с данным сайтом: [url=https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/]https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/[/url] Интеграция с CRM-системой - Битрикс24 - RetailCRM - amoCRM - Мегаплан - LP CRM - FreshOffice - Свой вариант Интеграция (для заявок) с: - Телеграм - What's App - Viber - Gmail/Mail/Yandex почта - ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка мобильной версии сайта на фреймворке YII

    Сайт bask-tour.ru СМС была переписана предыдущем разработчиком. Изначально была написана на на фреймворке YII. Обновлений больше не устанавливалось.  1) Поставить карту сайта (упущено при переноске сайта) 2) Изменить карточку туров (мобильная и декстопная версия): поменять расположение разделов, перенести ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Передать два параметра в платежную систему в готовом плагине к WP

    Есть готовый модуль оплаты на сайте от Юнитпея для woocommerce. Но он работает только для тех, у кого не привязаны онлайн кассы, у кого они привязаны - нужно Юнитпею передать 2 дополнительных параметра согласно их ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад