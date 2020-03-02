Редактировать модуль рассылки СМС на OpenCart 2.3

В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с

нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного.

Цены и сроки указывайте пожалуйста в заявке.