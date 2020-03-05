Перенести информацию с одного сайта на другой

В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного. Цены и сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для переноса информации с одного сайта на другой (доступ к БД 2-х сайтов есть).
Запускаться будет не часто.
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