Перенести информацию с одного сайта на другой

Веб-программированиеЗавершен7 заявок212 просмотров
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Нужен скрипт для переноса информации с одного сайта на другой (доступ к БД 2-х сайтов есть).

Запускаться будет не часто.

4 года назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
23 дня назад
Выбранный исполнитель
DmitriyProgramer
Дмитрий 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Задача была непростой. Все сделано как нужно и в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Адекватный заказчик! Понятная постановка задачи! Оплата произведена в полном объёме, в оговоренные сроки!
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