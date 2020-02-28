Доработка раздела внутри личного кабинета на веб-сайте. Python.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Скину ТЗ и доступы исполнителю

Python
4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
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