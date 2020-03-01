Требуется специалист по laravel

1) В личном кабинете отображаются объявления, сделать их сортировку, чтобы вверху отображались более новые объявления, а внизу старые (по дате добавления)

2) Если имеется к примеру 10 обычных объявлений в личном кабинете, можно 10 поднять вверх в день, нужно ограничить, чтобы только 1 объявление в день поднимать можно было. У вип сейчас вроде стоит 3 раза в день, тоже уменьшить до 1 поднятия в день (но чтобы там не распространялось на количество ВИП объявлений. Т.е. если 5 вип - то каждое можно по 1 разу поднять в день)

3) У "премиум вип" объявлений в личном кабинете отображается кнопка "закрепить объявление", ее нужно убрать а заместо нее чтобы отображалось время истечения срока премиум вип как в форме оплаты "Уже существует VIP PREMIUM в этой категории. Место освободится после 2020-02-28 21:53:24" (так же сделать и на странице с объявлением) и нужно у "премиум вип" убрать кнопку "поднять наверх" в личном кабинете, так как они и так на самом верху. Так же нужно, чтобы "премиум вип" объявления в личном кабинете обводились фиолетовой рамкой как на странице с категорией аналогично как вип синий рамкой (вип синий рамкой и на странице категории и в личном кабинете обводится, а вот премиум вип только на страницах категории, но не в личном кабинете)

4) При переходе на другую страницу категории, чтобы блок ВИП не отображался, только "Премиум вип". Т.е. если на 2 страницу категории переходишь или дальше, чтобы вверху блок с вип объявлениями больше не отображался.

5) Сделать номер телефона на сайте кликабельным (если на мобильном телефоне кликнуть на "Показать контакт" высвечивается номер телефона, но если на него нажать не происходит звонок - это поправить, чтобы автоматически набор номера производился)