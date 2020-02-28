Продлить жизнь битрикс

В модуль “Смс уведомления v1.4” нужно добавить еще один шлюз местного оператора (данные исполнителю предоставлю) и сделать чтобы на этого местного оператора смс отправлялись с нового шлюза, а на всех остальных операторов со стандартного. Цены и сроки ...