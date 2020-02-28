Реализовать скрипт для Facebook

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок170 просмотров
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оздать несколько ботов: Бота-парсера, бота-рассылки, бота-калькулятора. Бот парсер должен собирать аудиторию из определенных чатов,  бот - рассылка - берет спарсинную аудиторию именно по определенным чатам  и рассылает по аудиториям рабочих чатов компании. Далее каждой аудитории чата отправляется свое сообщение с

ботом-калькулятором. Бот-калькулятор должен считать неустойку, используя определенную формулу. Есть два

варианта использования формулы: 1- писать самостоятельно; 2- взять с нашего

сайта.  Человек  вводит информацию в боте, бот отправляетинформацию на сайт, Сайт считает и далее отправляет результат в бот.

4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад