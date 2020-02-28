Сайт Хайп Проект. Пополнение кошелька и бегущий счетчик увеличения

$200
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Нужен сайт финансовой системы с функцией пополнения личного кабинета. Так же функция перемещения денег на отдельный счет. в котором включается счетчик увеличения суммы под определенный процент, который. Подключить известные платежные системы: Банковские Карты, Киви, Яндекс

В личном кабинете будут три вида баланса счетов: 

1. Основной (на нем все вновь поступившие средства и должны отображаться в рублях, в Prizm, долларах и Биткоин. На него можно переводить средства со всех счетов ) . 

2. Счет для депозита (назовем его копилка). Счет работает только с криптовалютой Prizm. На него можно перечислить только с основсо счета 

Отображается в первую очередь в  Prizm и цифры в реальном времени должны "тикать"-увеличаваться в реальном времени именно в криптовалюте Prizm.  Так же этот счет должен отображаться в рублях, долларах и биткоин. 

Процент увеличения суммы 15% в месяц. Но включение счетчика только через 24 часа. после внесения депозита.

При снятии и переводе на основной счет, нужно списывать 15% от суммы вывода в Криптовалюте ризм.

3. Счет партнерского-реферального вознаграждения. На вывод замораживается на 20 дней.

При выводе на основной счет №1 , удерживаем 15% не из суммы вывода, а от суммы остатка на счете(баланса). Если остаток на счете не достаточен. тогда снимать с суммы вывода. При вводе суммы, нужна форма чтоб считала сумму вместе с процентами и без процентов, чтоб видно было сразу процент и сумму снятия комиссии.

Сделать настройки, чтоб суммы до 400 руб. выводились без подтверждения, на автомате. Но чтоб мне уведомления приходили о выводе. Суммы больше 300 руб.  в ручном режиме выводим первое время. 

Подключить автоматический вывод в кошелек Prizm .

Официальный веб кошелек криптовалюты находится тут https://wallet.prizm.space/index.html   Желательно вообще автоматическое создание кошелька и ключа для клиента и сохранения в нашей базе и отправки клиенту. 

В личном кабинете клиента, нужна возможность, чтоб могли указать несколько видов для вывода средств. Так же должен присутствовать вид вывода в криптовалюте Prizm.

Возможность переводить средства внутри сайта между пользователями.

4 года назад
zapsib1
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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